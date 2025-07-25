Закончилась спринт-квалификация Гран-при Бельгии. Результат и обзор гонки читайте в этой новости на "Фурбол 24+".

Формула-1 вернулась после паузы в почти 3 недели после Гран-при Великобритании. Стартовала вторая половина сезона на легендарной трассе в Спа-Франкоршампе. Именно в Бельгии произошла одна из последних смертельных аварий в Формуле-3. Перед началом квалификации все пилоты Формулы-1 почтили память гонщика Антуана Юбера, погибшего в 2019 году.

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В первой части квалификации неожиданно выбыл Льюис Хэмилтон в компании с Хюлькенбергом, Колапинто, Албоном и Антонелли.

Легендарный британский гонщик просто неудачно вошел в поворот и его развернуло на 360 градусов. Андреа Кими Антонелли допустил аналогичную ошибку.

Во второй части квалификации худшие результаты показали Джордж Расселл вместе с Лоусоном, Цунодой, Алонсо, Строллом.

В финальном этапе спринта-квалификации традиционно осталось 10 пилотов. Лучший результат в Спа-Франкоршампе среди всех показал Оскар Пиастри. Вторым стал Макс Ферстаппен из Ред Булл, а третьим – еще один пилот Макларен, Ландо Норрис.

OSCAR PIASTRI TAKES #F1SPRINT POLE AT SPA ?



A mighty lap from the Aussie #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Rm2volvFv1 — Formula 1 (@F1) July 25, 2025

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