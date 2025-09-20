Завершилась квалификация Гран-при Азербайджана сезона-2025 в Формуле-1. Отчет и результат – в этой новости на "Футбол 24+".

Квалификация очередного этапа чемпионата Формулы-1 на трассе в Баку прошла под знаком красных флагов, которые постоянно прерывали ход борьбы.

Сначала пилот Уильямса Алекс Албон завершил квалификацию аварией. Он во время первого сетмента врезался в барьеры в первом повороте и повредил подвеску.

Затем пилот Заубера Нико Хюлькенберг врезался в барьеры и сломал переднее антикрыло, однако он смог продолжить движение и добрался до боксов, однако сессия была приостановлена во второй раз. Позже немец выехал на завершающую попытку, но не пробился во второй сегмент, завершив квалификацию 17-м.

Впоследствии пилоты Альпин Пьер Гасли и Франко Колапинто завершили квалификацию инцидентами. Гасли оказался в зоне вылета на последних секундах первого сегмента. Сразу же после этого в том же четвертом повороте в ограждения врезался Колапинто. Оба гонщика не прошли дальше: Колапинто стал 16-м, Гасли - 19-м. Сессия же в третий раз была прервана красными флагами.

В четвертый раз красные флаги появились, когда пилот Хааса Оливер Бермен сломал подвеску, столкнувшись с барьерами на первых минутах второго сегмента.

По итогам второго сегмента квалификацию завершили Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Габриэл Бортолетто, Лэнс Стролл и Бермен.

Во время завершающего, третьего, сегмента Шарль Леклер на Феррари "поймал" стену на 15-м повороте. Квалификация в очередной раз была прервана. Затем красные флаги появились после аварии с участием лидера сезона Оскара Пиастри из Макларен.

Предварительный поул захватил Карлос Сайнс из Феррари. Однако первую позицию он не удержал – победителем квалификации стал Макс Ферстаппен из Ред Булл. Третий результат показал Лиам Лоусон из Рэйсинг Буллз.

