Гран-при Австрии: сестры Музычук сошлись в очной партии на шахматном турнире
12:03 - Читати українською
Шестой этап Гран-при ФИДЕ начался с ничьей в игре Марии Музычук против Анны Музычук.
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук начали свой путь на австрийском Гран-при ФИДЕ.
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В первом туре украинки сошлись в очной партии. Игра завершилась в ничью.
Две лучшие шахматистки Гран-при в Австрии получат право отправиться на Турнир претенденток.
Добавим, что в следующем туре Анна Музычук встретится с китайской шахматисткой Чжу Цзинер. Мария Музычук дальше сыграет с Нюргул Салимовой из Болгарии.
Иванчук выиграл турнир впервые за почти 2 года и гарантировал себе возвращение в топ-100 шахматистов мира
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