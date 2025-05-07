Шестой этап Гран-при ФИДЕ начался с ничьей в игре Марии Музычук против Анны Музычук.

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук начали свой путь на австрийском Гран-при ФИДЕ.

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В первом туре украинки сошлись в очной партии. Игра завершилась в ничью.

Две лучшие шахматистки Гран-при в Австрии получат право отправиться на Турнир претенденток.

Добавим, что в следующем туре Анна Музычук встретится с китайской шахматисткой Чжу Цзинер. Мария Музычук дальше сыграет с Нюргул Салимовой из Болгарии.

Иванчук выиграл турнир впервые за почти 2 года и гарантировал себе возвращение в топ-100 шахматистов мира