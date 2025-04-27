Полина Городничая набрала 105,450 баллов и стала первой по итогам многоборья (обруч, мяч, булавы, ленты) на турнире Keti Cup 2025, сообщает Tribuna.

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Украинка разделила первое место с грузинкой Мариам Каджаей, которая набрала такое же количество баллов. Третье место заняла еще одна грузинка Элене Цулукидзе. А на четвертой строчке расположилась еще одна украинка – Ольга Плиева.

К слову, на прошлой неделе Полина Городничая выступала в составе сборной Украины в групповых упражнениях на Кубке мира в Баку и завоевала там "бронзу" в многоборье.

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