Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) сообщила о гибели горнолыжника Маттео Францозо после серьезного падения во время тренировки на чилийском горнолыжном курорте Ла Парва в субботу, 13 сентября, информирует МОК.

Молодой велогонщик умер во Франции после сердечного приступа прямо во время гонки

Францозо получил серьезную травму головы в результате падения на тренировке. Он вылетел с трассы через два ряда заградительных сеток и ударился об ограждение, находившееся вдоль спуска.

25-летнего спортсмена сразу доставили вертолетом в больницу Сантьяго. Там его разместили в отделение интенсивной терапии и ввели в искусственную кому, чтобы оценить состояние.

К сожалению, Францозо не смог оправиться от последствий черепно-мозговой травмы, которая привела к отеку мозга. Он умер 15 сентября.

Маттео Францозо вырос в Сестриере. Он сделал себе имя в скоростных дисциплинах горнолыжного спорта – скоростном спуске, супергиганте и комбинации, заняв четвертое место в скоростном спуске на чемпионате мира среди юниоров 2020 года в Нарвике (Норвегия). На его счету было участие в 17 этапах розыгрыша Кубка мира.

Умер легендарный экс-чемпион мира Рикки Хаттон