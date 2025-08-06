Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию – его доставили в больницу
16:01 - Читати українською
Пилот команды Альпин Франко Колапинто разбил машину во время тестов в Венгрии.
После Гран-при Венгрии некоторые пилоты Формулы-1 остались в Будапеште, чтобы провести тестовые заезды во время перерыва. Одним из них стал Франко Колапинто, которому не повезло попасть в очень неприятный инцидент.
Экс-босс Формулы-1 нашел неожиданную замену Хэмилтону после провального сезона в Феррари
Аргентинский гонщик во время испытаний шин врезался в один из барьеров. Сообщается, что передняя часть болида серьезно изуродована, а самого Колапинто доставили в больницу.
Впоследствии команда Альпин подтвердила, что с их пилотом все в порядке и угрозы жизни нет.
Леклер объяснил, почему не попал на пьедестал Гран-При Формулы 1 несмотря на поул в квалификации
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter