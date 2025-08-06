Пилот команды Альпин Франко Колапинто разбил машину во время тестов в Венгрии.

После Гран-при Венгрии некоторые пилоты Формулы-1 остались в Будапеште, чтобы провести тестовые заезды во время перерыва. Одним из них стал Франко Колапинто, которому не повезло попасть в очень неприятный инцидент.

Экс-босс Формулы-1 нашел неожиданную замену Хэмилтону после провального сезона в Феррари

Аргентинский гонщик во время испытаний шин врезался в один из барьеров. Сообщается, что передняя часть болида серьезно изуродована, а самого Колапинто доставили в больницу.

Впоследствии команда Альпин подтвердила, что с их пилотом все в порядке и угрозы жизни нет.

| FRANCO COLAPINTO SE ACCIDENTÓ EN HUNGRÍA



Franco tuvo un accidente en la curva 11 del Hungaroring durante las pruebas de Pirelli que tenía que realizar hoy. Ya fue atendido por el centro médico y se encuentra bien ️‍?



Qué manera de arrancar el día lpm pic.twitter.com/nzwiPq7LRk — Alpine ARG (@AlpineArg_) August 6, 2025

Team Update



During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 6, 2025

Леклер объяснил, почему не попал на пьедестал Гран-При Формулы 1 несмотря на поул в квалификации