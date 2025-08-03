Гонку украинца в Формуле 4 перенесли из-за страшной аварии на трассе, где разбился Сенна – пострадали 15 болидов (ВИДЕО)
Александр Бондарев и другие пилоты не смогли завершить вторую гонку пятого этапа Формулы 4 в Имоле.
39 болидов стартовали на печально известном автодроме Энцо и Дино Феррари, где 31 год назад насмерть разбился Айртон Сенна. К сожалению, в гонке Формулы 4 также не обошлось без аварии.
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Уже на старте один болид не смог сдвинуться с места и заставил других участников искать другие траектории. Впрочем, впереди задержался еще один болид, что окончательно привело к массовому крушению. Всего пострадали 15 автомобилей, но, к счастью, все гонщики избежали повреждений. Украинец Александр Бондарев стартовал вторым, поэтому успел отъехать от эпицентра аварии.
Гонку перенесли на неопределенный срок. Уже сегодня (3 августа) в 13:00 по киевскому времени должен состояться третий старт этапа Формулы 4 в Имоле.
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