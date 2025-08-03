Александр Бондарев и другие пилоты не смогли завершить вторую гонку пятого этапа Формулы 4 в Имоле.

39 болидов стартовали на печально известном автодроме Энцо и Дино Феррари, где 31 год назад насмерть разбился Айртон Сенна. К сожалению, в гонке Формулы 4 также не обошлось без аварии.

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Уже на старте один болид не смог сдвинуться с места и заставил других участников искать другие траектории. Впрочем, впереди задержался еще один болид, что окончательно привело к массовому крушению. Всего пострадали 15 автомобилей, но, к счастью, все гонщики избежали повреждений. Украинец Александр Бондарев стартовал вторым, поэтому успел отъехать от эпицентра аварии.

Гонку перенесли на неопределенный срок. Уже сегодня (3 августа) в 13:00 по киевскому времени должен состояться третий старт этапа Формулы 4 в Имоле.

All 15 drivers involved in this huge start-line crash in today's second Italian Formula 4 race at Imola are okay according to the series organisers. The race, which started with 39 cars on the grid, was suspended. pic.twitter.com/pzHcCTz1G7 — RaceFans (@racefansdotnet) August 2, 2025

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