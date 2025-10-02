Актриса Эмили Блант поделилась впечатлениями от совместной работы с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Украинец снялся в фильме “Несокрушимый”, премьера которого состоится 9 октября в Украине.

"Он постоянно хотел есть торт. Его приходилось подкупать, чтобы он соглашался... Например, очаровательная ассистентка сказала: "Алекс, нам нужно снова нанести тебе фальшивый пот". А он ненавидел тот фальшивый пот. "Зачем?" - спрашивал он, потому что не понимал, что такое непрерывность съемок или что-то подобное. И она говорит: "Если я дам тебе немного торта, ты согласишься?" А он отвечает: "Да". И тогда они приносили ему торт", – цитирует Эмили Блант Talksport.

В фильме Усик сыграл легендарного украинского бойца смешанных единоборств конца 1990-х Игоря Волчанчина.

