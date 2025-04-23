Драка между хоккеистами произошла во время матча НХЛ между Торонто и Оттавой (3:2). Игрок Оттавы Ридли Грейг блокировал обзор голкиперу команды соперника, на что тот ответил несколькими ударами. Грейг на атаку соперника внимания не обратил и продолжил игру.

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Стоит отметить, что судья не стал делать поблажек Ридли Грейгу из-за агрессии Столарца и удалил обоих игроков. Решение арбитра вызвало возмущение в СМИ из-за слишком мягкого наказания для вратаря Торонто.

Anthony Stolarz lets Ridly Greig know he doesn’t like him hanging around the crease pic.twitter.com/MCUAQSzB4C — Sportsnet (@Sportsnet) April 23, 2025

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