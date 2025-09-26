Американка Коко Гофф провела первый матч на турнире серии WTA 1000 в китайской столице. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, второй раунд

Камилла Рахимова (WTA № 89) – Коко Гофф (США, WTA № 3) – 4:6, 0:6

Коко Гофф на большом турнире в Пекине начала борьбу со второго раунда, имея статус действующей победительницы соревнований. Первой соперницей американки стала так называемая "нейтральная" Камилла Рахимова из России.

В первом сете на корте еще было противостояние – россиянка смогла взять четыре гейма, а Гофф отметилась одним брейком, что и решило судьбу сета в ее пользу. Но во второй партии доминирование Коко над соперницей было тотальным – за 44 минуты американская теннисистка сокрушила Рахимову "под ноль".

21-летняя Гофф стала самой молодой теннисисткой в истории турнира в Пекине (проводится с 2004 года), которой удалось одержать 11 побед в основной сетке. Помимо титула в прошлом сезоне, она имеет полуфинал 2024 года. В третьем круге турнира американка встретится с Лейлой Фернандес из Канады, которую побеждала в январе этого года на United Cup и Australian Open.

