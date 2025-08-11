"Я вообще не думаю об этом в духе реванша. Раньше я так подходила к матчам, но потом поняла, что я сыграла слишком много матчей со слишком многими соперницами, чтобы постоянно думать о реванше.

Для меня это скорее хороший способ понять, в каком состоянии сейчас моя игра. Тот матч на Уимблдоне – это было просто тяжелое поражение, и, думаю, я подошла к нему неправильно. С Даяной мне всегда непросто. Она сильная соперница, великолепно бьет по мячу, может выиграть с любой позиции.

Так что это будет серьезное испытание, особенно снова сыграть с ней. Но я успела больше поработать в хардовом сезоне, а это, безусловно, более подходящее покрытие для меня, чем трава. Так что да, матч будет сложным, но я жду его с нетерпением и надеюсь, что смогу сыграть лучше, чем в прошлый раз", – рассказала Гофф на пресс-конференции в Цинциннати.

Встреча Гофф с Ястремской состоится 11 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени.

В июле на Уимблдоне-2025 украинка выиграла у американки в 1/16 финала турнира в двух сетах (7:6 (7:3), 6:1). До того Гофф имела три победы в трех встречах с Ястремской.

