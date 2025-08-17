"Результат в Силезии? Был немного перевозбужден. Хотел сделать немного больше, чем должен. Над этим надо будет поработать. Но у меня хорошие впечатления от старта, просто не смог удачно метнуть во всех шести попытках. Здесь выступило много топ-парней, а при таких условиях конкуренция всегда на высоком уровне. Немного расстроен, потому что не смог найти хорошую попытку во время соревнований. Но, со всем тем, я провел хорошо время, получил наслаждение от соревнований.

Безусловно, немало спортсменов приедут на соревнования, и такой конкуренции еще не было. Будет приятно видеть и опытных спортсменов, они – замечательные соперники и подталкивают других быть лучшими", – приводит слова Кацберга Суспільне Спорт.

Напомним, Итан возглавляет мировой рейтинг по метанию молота среди мужчин с лучшим результатом в сезоне 82.73 метра. Кацберг в этом сезоне выиграл два международных старта в Норвегии в июне и июле, а позже, на турнирах в Будапеште и Силезии, занял вторые места. Причем на турнире в Польше канадец показал результат 79.30 м, который стал для него худшим в сезоне.

