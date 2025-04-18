Двукратному чемпиону Формулы 1 в июле исполнится 44 года, и он с отрывом самый старший в пелотоне. Впрочем, Алонсо пока даже не думает о пенсии и не боится слухов о потенциальном приходе Ферстаппена в Астон Мартин.

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"Я хочу участвовать в гонках в этом и следующем году, это точно. Из-за новых правил и прихода к нам Хонды и Эдриана Ньюи. А дальше не знаю. Я буду принимать решение сезон за сезоном. Сейчас я мотивирован.

Если бы Ферстаппен пришел в Астон Мартин, то я, конечно, приветствовал бы его. Но это очень маловероятно", – приводит слова Алонсо Marca.

Добавим, что испанский ветеран посредственно начал нынешний сезон Формулы 1, не набрав ни одного очка за 4 стартовых этапа. Зато его напарник Лэнс Стролл может похвастаться 10 пунктами и статусом сына Лоуренса Стролла – владельца команды Астон Мартин.