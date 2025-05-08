Наставник национальной команды Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал о цели команды на следующие два года.

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"Главная цель нашей команды – это Олимпийские игры-2028. А чтобы попасть в Лос-Анджелес напрямую, мы должны быть в топ-10 команд мира.

Сейчас мы занимаем 14-е место, но важно постепенно двигаться вперед. Будущая Лига наций – очень сложный турнир, где выступают лучшие команды мира. У нас новая команда, однако мне важно, чтобы игроки показали свой максимум – тогда будет результат", – цитирует Лосано Sport.ua

Добавим, что групповой этап Лиги наций-2025, куда попала Украина, начнется 11 июня и продлится до 20 июля.

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