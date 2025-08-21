Михаил Бродский поделился эмоциями от победы команды над Словакией и выигрыша группы.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский поблагодарил всех игроков национальной команды за двойной успех, который позволяет продолжать борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

Президент ФБУ заблаговременно поблагодарил за выход мужской сборной Украины в отбор ЧМ-2027

"Поздравляю всех любителей баскетбола Украины с победой и выходом в отбор на чемпионат мира.

Спасибо всем игрокам от Федерации баскетбола Украины. Спасибо вам за эти игры и эмоции. Теперь это было очень важно. Слава Украине и ее героям", – написал Бродский в Facebook.

Напомним, что украинская сборная стала победительницей группы D пре-квалификации и вышла в следующий раунд отбора вместе с командой Швейцарии.

