Бродский обратился к баскетболистам, которые выиграли пре-квалификацию ЧМ-2027 – ранее он заблаговременно поздравлял сборную
Михаил Бродский поделился эмоциями от победы команды над Словакией и выигрыша группы.
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский поблагодарил всех игроков национальной команды за двойной успех, который позволяет продолжать борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.
Президент ФБУ заблаговременно поблагодарил за выход мужской сборной Украины в отбор ЧМ-2027
"Поздравляю всех любителей баскетбола Украины с победой и выходом в отбор на чемпионат мира.
Спасибо всем игрокам от Федерации баскетбола Украины. Спасибо вам за эти игры и эмоции. Теперь это было очень важно. Слава Украине и ее героям", – написал Бродский в Facebook.
Напомним, что украинская сборная стала победительницей группы D пре-квалификации и вышла в следующий раунд отбора вместе с командой Швейцарии.
