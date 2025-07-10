19 июля на арене Уэмбли в Лондоне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В реванше сойдутся действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа. Впервые в истории поединков в супертяжелом весе спонсором боя становится букмекерский бренд с украинскими корнями.

Это уже второй поединок Усика против Дюбуа. Первый состоялся в августе 2023 года в Польше – тогда украинец победил британца техническим нокаутом. Реванш для Дюбуа имеет особое значение, ведь он будет проходить в его родном городе на культовом стадионе Уэмбли, который считается "Домом английского футбола". Для Усика это уникальная возможность войти в историю как трехкратный абсолютный чемпион мира и доказать свое первенство, поэтому поединок обещает стать легендарным событием для всего мирового спорта.

Для этого исторического события международный бренд GGBET стал партнером Queensberry и Ready to Fight. Сотрудничество предусматривает визуальную интеграцию GGBET на элементах ринга, а также проявления бренда в промоматериалах и в ключевых событиях: на пресс-конференции бойцов 17 июля, контрольном взвешивании 18 июля и на самом поединке. Также фаны бокса смогут принять участие в тематических конкурсах от GGBET в соцсетях и получить спецпредложения к бою на сайте букмекера.

"Еще одно невероятное событие в истории бокса и, конечно, невероятное событие для нашего бренда. Для GGBET это новая страница в истории партнерств, ведь приобщиться к звездному поединку, за которым будет следить весь мир – это high level. Отдельную ценность представляет возможность быть причастными к событию, в котором участвует гордость Украины – Александр Усик. Держим линию бокса и настраиваемся на зрелищный бой", – отметил СЕО GGBET Сергей Мищенко.

Букмекерский бренд GGBET не впервые поддерживает боксерские поединки мирового масштаба. В 2024 году GGBET UA был партнером эксклюзивных украиноязычных трансляций обоих боев Александра Усика против Тайсона Фьюри на MEGOGO. На глобальной арене букмекерский бренд неоднократно становился официальным спонсором ведущих киберспортивных турниров: серии турниров BLAST Premier по СЅ 2, The International 2022 по Dota 2 и многих других. Сейчас GGBET держит линию на классический спорт и активно поддерживает украинские спортивные команды и события.