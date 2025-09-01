Евробаскет-2025, мужчины

Группа В

Швеция – Черногория – 81:87 (15:18, 19:22, 31:24, 16:23)

Германия – Великобритания – 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17)

Группа А

Эстония – Турция – 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)

Сборная Черногории в трех первых встречах групповой стадии потерпела поражения. Такие результаты ставили под сомнение шансы команды на попадание в топ-4 группы В и выход в плей-офф. Но победная игра со шведами вернула черногорцев в круг претендентов на продолжение борьбы. Ключевой для победы Черногории стала заключительная четверть поединка, которую балканцы выиграли с преимуществом в семь очков.

В той же группе В сборная Германии одержала четвертую победу подряд. На этот раз над командой Великобритании, которая в противостоянии с бундестимом выполнила банальную роль статиста – уступила с разницей в безумные 63 очка. Это больше чем разгром!

В группе А также в четвертый раз, как и Германия, победила сборная Турции. Она одержала уверенную победу над Эстонией, которая теперь в заключительном матче против Португалии попытается защитить свою текущую позицию в первой четверке и пробиться в плей-офф.

