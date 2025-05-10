Сыграны стартовые матчи второго игрового дня в элитном дивизионе чемпионата мира 2025 по хоккею. Отчет читайте на "Футбол 24+".

ЧМ-2025, элитный дивизион, 1 тур

Группа А

Австрия – Швеция – 2:4

Шайбы: Баумгартнер, 25:30, Каспер, 52:26 – Зибанеджад, 33:26, Бродин, 57:41, Зинаджад, 57:53, Веннберг, 58:38

Группа В

Германия – Венгрия – 6:1

Шайбы:– Кахун, 10:34, 59:01, Шамански, 16:09, Калби, 34:09, Тиффельс, 39:44, Эльх, 45:54 – Амбгрус, 49:51

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Сборная Швеции одержала волевую победу над командой Австрии, забив победные голы в последние минуты встречи. Австрийцы первыми открыли счет в матче и выигрывали за восемь минут до конца, однако хозяева турнира смогли забросить две шайбы в последние 12 секунд игры.

В другом матче чемпионата мира Германия уверенно разобралась со сборной Венгрии. Дублем отметился Доминик Кахун, венгры смогли забросить лишь одну шайбу в конце встречи.