Евробаскет-2025, мужчины, 2-й тур

Группа А

Турция – Чехия – 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16)

Группа В

Германия – Швеция – 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17)

Литва – Черногория – 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22)

В группе В чемпионата Европы встретились Германия и Швеция. "Бундестим" уверенно выиграл первые две четверти и ушел на перерыв при комфортном преимуществе в 17 баллов. Далее немцы сбавили обороты, но все равно выиграли две следующие десятиминутки. В итоге, Германия одержала вторую подряд победу на нынешнем Евробаскете.

В другом матче группы В Литва играла с Черногорией. Прибалты с самого начала лидировали в счете и разгромно выиграли первые две четверти. Черногорцы провели неплохой третий период, но все равно уступили 17:19. Поединок завершился уверенной победой фаворитов – 94:67.

В поединке группы А Турция уверенно одолела Чехию – 92:78. Впрочем, матч начался неудачно для турок, их соперники выиграли первую четверть в 6 очков. Однако подопечные Эргина Атамана смогли отыграться уже в следующей десятиминутке и даже вырваться вперед на 8 баллов. В дальнейшем Турция сохранила свое преимущество и одержала вторую победу на турнире.

