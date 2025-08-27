Состоялись три первых поединка чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1-й тур

Группа В

Великобритания – Литва – 70:94 (15:23, 18:18, 17:24, 20:29)

Черногория – Германия – 76:106 (20:24, 23:22, 12:33, 21:27)

Группа А

Чехия – Португалия – 50:62 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17)

Сборная Литвы в стартовой встрече Евробаскета-2025 одержала убедительную победу над командой Великобритании. Представители Балтии постепенно наращивали свое преимущество в счете – оно в итоге составило 24 очка.

Также в группе В команда Германии, действующий бронзовый призер турнира, не испытала никаких проблем во встрече со сборной Черногории. Итоговый отрыв немцев в 30 очков красноречиво говорит об их превосходстве над балканцами.

В группе А сборная Португалии переиграла Чехию и сделала хорошую заявку на выход в плей-офф. Напомним, что в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды каждой из четырех групп предварительного этапа.

Евробаскет-2025 проводится в четырех городах континента – Тампере (Финляндия), Риге (Латвия), Катовице (Польша) и Лимассоле (Кипр).

