“Тяжело, хочется самой бегать, прыгать, разминаться. Конечно, я понимаю, что нужны такие паузы, чтобы еще больше захотеть как можно скорее вернуться в сектор. Верю, что у меня это получится. Все понимают, что организм женщины достаточно интересный, особенно после рождения ребенка, но я верю, что восстановлюсь и буду прыгать в следующем году на чемпионате Украины.

Мой лучший результат сейчас? Уже 1.50 м. Но это было с первой попытки, не со второй, как я прыгала 1.40 или 1.45 м. И это была вторая прыжковая и только игра. На самом деле тяжеловато, не буду этого скрывать, но форма возвращается, я возвращаюсь к этим классным воспоминаниям о прыжках в высоту. Я прыгала в голове, но прыгать через планку – намного интереснее.

Чемпионат Европы 2026 года в Бирмингеме? Не знаю, посмотрим. Я уже забросила удочку своей тренерке. Надеюсь, Юлия Левченко ждет на напарницу по команде, – рассказала Ирина Геращенко в комментарии для Суспільне Спорт.

Добавим, что Геращенко – бронзовый призер Олимпийских Игр 2024 года. В июне 2025-го Ирина родила ребенка. Отец девочки – украинский спортсмен и тренер Сергей Спильняк.

