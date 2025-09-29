На этой неделе состоится заседание исполкома УЕФА, на котором может быть принято решение об отстранении команд из Израиля из еврокубков. Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас заявил, что решение УЕФА повлияет на участие клубов из этой страны на турнире.

Президент итальянского клуба требует исключения Израиля из баскетбольной ЛЧ: "Страна, совершающая геноцид"

"Это сложный вопрос, которого мы всегда стараемся избегать, политический вопрос. Очевидно, что мы анализируем ситуацию по мере ее развития. Наша тактика и подход к таким вопросам всегда заключались в том, чтобы следовать за другими спортивными лигами и организациями. Вот что мы будем делать. Мы будем продолжать наблюдать, следить за ситуацией и реагировать соответственно.

УЕФА – это футбол. Посмотрим, как это распространится. Но, очевидно, что когда решение принимает такая большая спортивная организация, важно, как это воспримут другие. Это не значит, что кто-то должен принять решение, а мы немедленно его выполним, но как только другие спортивные организации начнут реагировать, или даже если УЕФА отреагирует, мы поговорим с клубами. Самое важное, конечно, это безопасность команды, игроков и болельщиков", – приводит слова Мотеюнаса BasketNews.

Пропалестинские акции повлияли на велоспорт: израильскую команду отстранили от гонки в Италии