Гашек разнес очередной дедлайн от Трампа для РФ: "Он обещал 24 часа, а теперь через 50 дней"
Легендарный вратарь НХЛ Доминик Гашек раскритиковал очередное заявление Дональда Трампа.
"Он обещал (закончить войну за) 24 часа, а теперь через 50 дней будет ровно 225. Трамп не сдержал своего обещания и даже не попросил прощения у семей тысяч убитых Россией украинцев (с 21 января).
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На слово Трампа нельзя полагаться. Жизни других для него не важны, если он еще даже не попросил прощения у украинцев", – написал в соцсети X чешский экс-хоккеист Доминик Гашек, комментируя заявление президента США относительно обещания оказать давление на РФ.
Добавим, что Доминик Гашек играл за российский Спартак в сезоне 2010/11. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 60-летний чех активно выступает против России и агитирует за запрет гражданам страны-террориста заниматься спортом в цивилизованном мире.
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