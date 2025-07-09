Украинские шахматистки Анна Ушенина и Инна Гапоненко прошли в 1/32 финала Кубка мира. Бывшая чемпионка мира, харьковчанка Ушенина в стартовом противостоянии одержала эффектную победу над представительницей ЮАР Джессе Фебруари. Во второй партии наша землячка согласилась на ничью несмотря на лучшую позицию – этого хватало для выхода дальше.

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Пробилась во второй раунд Кубка мира и Гапоненко. Гроссмейстерка свела вничью две партии с классическим контролем времени, а затем поделила очки в рапиде. Четвертую игру Гапоненко выиграла, успешно преодолев первый этап соревнования.

Во втором раунде КС-2025 Ушенина встретится с индийской шахматисткой Вантикой Агровал. Гапоненко сойдется в украинской дуэли с Анной Музычук, которая пропустила прошлый этап из-за высокого личного рейтинга. Также к соревнованиям присоединятся Мария Музычук и Юлия Осьмак, которые как сеяные стартуют сразу со второго круга.

Напомним, Кубок мира проходит по нокаут-системе: соперницы проводят по две партии с классическим контролем времени (90 минут + 30 минут после 40-го хода, +30 секунд за каждый следующий ход), а в случае ничьей играются еще партии с контролем времени рапид и блиц. Общий призовой фонд соревнований составляет 691250 долларов, из которых 50 тысяч получит победительница.

Соперницы украинок в 1/32 финала:

А. Музычук (2544) – И. Гапоненко (2333)

М. Музычук (2486) – Талия Сервантес Ландейро (2278)

Ю. Осьмак (2470) – Чуквиао Ванг (2229)

А. Ушенина (2413) – Вантика Агравал (2377)