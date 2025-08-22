Фрэнк Уоррен считает, что поединок Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа все еще способен привлечь внимание фанатов, несмотря на задержку с его организацией.

"Разговоры идут постоянно о бое Джошуа и Фьюри. Постоянно спрашивают, когда они уже выйдут в ринг. Уже слишком поздно и никому не интересно? Я так не думаю. Мне кажется, это еще интересно для болельщиков. Если Тайсон вернется в ринг, то я вижу, что бой может состояться. Хотя Джошуа сейчас нацелен на поединок с Джейком Полом", – цитирует Уоррена Sky Sports.

Напомним, после двух поражений от Александра Усика Фьюри объявил о завершении карьеры, однако регулярно оставляет намеки на возможность возвращения. Сам Джошуа продолжает активную карьеру и параллельно ведет переговоры о бое с блогером и боксером Джейком Полом.

