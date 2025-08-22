Фрэнк Уоррен – о бое Джошуа против Фьюри: "Это еще интересно для болельщиков"
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен снова прокомментировал перспективы долгожданного боя против Энтони Джошуа.
Фрэнк Уоррен считает, что поединок Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа все еще способен привлечь внимание фанатов, несмотря на задержку с его организацией.
"Разговоры идут постоянно о бое Джошуа и Фьюри. Постоянно спрашивают, когда они уже выйдут в ринг. Уже слишком поздно и никому не интересно? Я так не думаю. Мне кажется, это еще интересно для болельщиков. Если Тайсон вернется в ринг, то я вижу, что бой может состояться. Хотя Джошуа сейчас нацелен на поединок с Джейком Полом", – цитирует Уоррена Sky Sports.
Напомним, после двух поражений от Александра Усика Фьюри объявил о завершении карьеры, однако регулярно оставляет намеки на возможность возвращения. Сам Джошуа продолжает активную карьеру и параллельно ведет переговоры о бое с блогером и боксером Джейком Полом.
