Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира ATP 1000, обыграв "нейтрального" Андрея Рублева. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 1000, Торонто (Канада), хард, 1/4 финала

Андрей Рублев (ATP № 11) – Тейлор Фриц (США, ATP № 4) – 0:2 (3:6, 6:7 (4:7))

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Российский теннисист Андрей Рублев, который славится своими истериками во время матчей, вылетел в четвертьфинале Мастерса в Канаде. Домой на болота его отправил американец Тейлор Фриц.

Матч длился 1 час 23 минуты. Представитель США уверенно переиграл "нейтрального" со счетом 6:3, а затем в напряженной борьбе оформил победу в матче на тай-брейке – 7:4.

В полуфинале Фриц сойдется со своим соотечественником Беном Шелтоном (США, ATP № 7).

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