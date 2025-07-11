Фриц – Алькарас, Синнер – Джокович: где и когда смотреть полуфиналы Уимблдона-2025
В пятницу, 11 июля, состоятся полуфинальные матчи Уимблдона у мужчин.
В 1/2 Уимблдона пробились четыре теннисиста из топ-10 мирового рейтинга. Действующий победитель турнира Карлос Алькарас (ATP №2) встретится с пятой ракеткой планеты – Тейлором Фрицем. Испанец на предыдущей стадии не имел проблем с Кэмероном Норри (ATP №61). Тогда как Фриц разобрался с Хачановым. В очных встречах американца и испанца лидирует последний – 2:0.
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Первая ракетка мира Янник Синнер попытается выбить из соревнований легендарного Новака Джоковича. Оба испытывают некоторые проблемы со здоровьем. Итальянец повредил локоть в четвертьфинале против Димитрова. Однако, это не помешало ему потом уверенно переиграть Бена Шелтона в трех сетах. Между тем серб перенес болезненное падение в матче с Коболли.
Оба матча можно посмотреть на Setanta Sports.
Уимблдон-2025, 1/2 финала
Тейлор Фриц (США, 5) - Карлос Алькарас (Испания, 2) – 15:30
Янник Синнер (Италия, 1) - Новак Джокович (Сербия, 6) – 17:30