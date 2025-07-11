В 1/2 Уимблдона пробились четыре теннисиста из топ-10 мирового рейтинга. Действующий победитель турнира Карлос Алькарас (ATP №2) встретится с пятой ракеткой планеты – Тейлором Фрицем. Испанец на предыдущей стадии не имел проблем с Кэмероном Норри (ATP №61). Тогда как Фриц разобрался с Хачановым. В очных встречах американца и испанца лидирует последний – 2:0.

Определились первые чемпионы Уимблдона-2025 – разыгран трофей в смешанном парном разряде

Первая ракетка мира Янник Синнер попытается выбить из соревнований легендарного Новака Джоковича. Оба испытывают некоторые проблемы со здоровьем. Итальянец повредил локоть в четвертьфинале против Димитрова. Однако, это не помешало ему потом уверенно переиграть Бена Шелтона в трех сетах. Между тем серб перенес болезненное падение в матче с Коболли.

Оба матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Уимблдон-2025, 1/2 финала

Тейлор Фриц (США, 5) - Карлос Алькарас (Испания, 2) – 15:30

Янник Синнер (Италия, 1) - Новак Джокович (Сербия, 6) – 17:30