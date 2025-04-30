Женская Суперлига, финал

ИнтерХим-СДЮСШОР – Франковск-Прикарпатье – 52:62 (12:14, 15:18, 17:10, 8:20) (счет в серии – 0:2)

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В среду, 30 апреля, определился обладатель золотых медалей в женской Суперлиге. Во втором матче двух сильнейших команд баскетбольного первенства Франковск-Прикарпатье на выезде с разницей в 10 очков победил одесский ИнтерХим-Сдюшор. Как следствие, по итогам двух встреч счет в серии стал 2:0.

После почти равной первой четверти франковчанки сумели сделать рывок и повести +9. Одесситки не сдались, а закрутили интригу на максимум, не только сократив отставание, но и выйдя вперед на 7 очков. Четвертая четверть стала роковой для хозяек.

Напомним, в полуфинале Франковск-Прикарпатье в двух матчах одолел Винницу-МедУниверситет, а ИнтерХим прошел Киев-Баскет.

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