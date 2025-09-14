28-летний Джимми Грессье из Франции победил в финале чемпионата мира-2025 по бегу на 10 000 м.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Бег 10000 м. Финал. Мужчины

1. Джимми Грессье (Франция) - 28:55.77 минуты

2. Йомиф Кеельча (Эфиопия) - 28:55.83

3. Андреас Альмгрен (Швеция) - 28:56.02

ЧМ-2025 по легкой атлетике: Усэйн Болт может гордиться – ямайский спортсмен снова чемпион на стометровке

Французский бегун на длинные дистанции Джимми Грессье совершил настоящую сенсацию на чемпионате мира-2025 в Токио. Действующий чемпион Европы по полумарафону и лидер Бриллиантовой лиги-2025 на 3000 м завоевал дебютное "золото" мирового первенства на дистанции 10 000 метров.

Забег имел драматический сценарий. Первые круги возглавлял американец Грант Фишер, но уже на середине дистанции вперед вышли эфиопы. На финальный круг лидировала тройка – Йомиф Кеельча, Селемон Барега и Бериху Арегави. Однако на заключительных метрах Грессье рывком вырвался вперед и первым пересек финиш – 28:55.77. Он опередил Кеельчу на шесть сотых секунды. Бронзовую медаль сенсационно завоевал швед Андреас Альмгрен (28:56.02).

Для французского бегуна это самая большая победа карьеры. Грессье оставил позади сразу 11 соперников, которые находились выше него в мировом рейтинге, включая пять атлетов из топ-6. Он стал первым европейцем с 2017 года, кто выиграл золото ЧМ на дистанции 10 000 м – последний раз это удавалось Мо Фари.

После победы Грессье поделился эмоциями для RFI: "Я воплотил детскую мечту - всегда считал, что спортсмен, однажды ступив на трассу, может достичь больших успехов. Это то, что характеризовало мою карьеру. Некоторые, возможно, сомневался в моем финише, но я всегда верил в себя. Я сказал, что буду бежать здесь, соревнуясь за медаль. На финишной прямой я переместился на третье место, затем на второе, и в конце концов получил "золото"".

ЧМ-2025 по легкой атлетике: женская 100-метровка подарила сенсационный рекорд