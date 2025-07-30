Леон Маршан вписал свое имя в историю мирового плавания.

Четырехкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 Леон Маршан стал новым рекордсменом мира на 200-метровке комплексом, показав время 1:52,59.

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Маршан установил рекорд в полуфинальном заплыве на чемпионате мира по водным видам, который проходит в Сингапуре.

Рекордное время французского пловца превзошло достижение, которое ранее принадлежало американцу Райану Лохте (1:54,00) и было установлено им в 2011 году на чемпионате мира, проходившем в Шанхае.

Рекорд Маршана стал первым рекордом чемпионата мира 2025 года. Француз накануне старта ЧМ сознательно отказался от выступлений на дистанциях 200 м брассом и баттерфляем, заявив, что сосредоточен исключительно на 200 и 400 метрах комплексом.

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