Женская сборная Франции неожиданно победила Китай и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу. Результат поединка и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира по волейболу, женщины, 1/8 финала

Китай - Франция - 1:3 (20:25, 25:27, 25:23, 20:25)

Украина победила Болгарию и заняла девятое место на чемпионате мира U-21 по волейболу

Женская сборная Франции по волейболу совершила настоящую сенсацию на чемпионате мира-2025. В матче 1/8 финала француженки одолели одного из главных фаворитов турнира – сборную Китая, обыграв соперниц со счетом 3:1 по сетам.

Француженки подошли к плей-офф со второго места в группе C, где набрали семь очков и уступили лишь Бразилии. Китай в свою очередь прошел группу F без потерь, одержав три победы и девять очков.

Первый сет завершился в пользу Франции – 25:20. Во второй партии китайская команда долгое время контролировала игру, однако в концовке потеряла преимущество и уступила 25:27. Третий сет уже остался за Китаем, который удержал отрыв в пять очков и сократил счет в матче. Однако в решающей четвертой партии Франция проявила характер: после равного счета 14:14 команда вырвалась вперед и довела встречу до победы – 25:20.

Эта победа стала исторической для Франции, которая впервые за 51 год участвует в женском чемпионате мира. До этого француженки играли только в 1952 и 1974 годах, но ни разу не проходили дальше группового этапа. В то же время сборная Китая в новейшей истории лишь дважды не доходила до четвертьфинала и шесть раз поднимались на пьедестал мирового первенства.

В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Бразилия – Доминиканская Республика.

Италия пробилась в четвертьфинал женского ЧМ по волейболу, уничтожив Германию, Польша на тай-брейке одолела Бельгию