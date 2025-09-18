Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира-2025 по волейболу, в которых определилась судьба еще нескольких сборных. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат мира по волейболу, 3-й тур

Группа A

Египет – Тунис – 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)

Филиппины – Иран – 2:3 (25:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22)

Группа C

Финляндия – Южная Корея – 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21)

Франция – Аргентина – 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15)

Группа F

Бельгия – Алжир – 3:0 (25:22, 25:20, 25:12)

Группа Н

Бразилия – Сербия – 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)

Действующий чемпион Олимпиады, Франция, досрочно выбыла из чемпионата мира-2025, проиграв в последнем туре Аргентине (2:3). "Ле блё" уступили в группе C не только "альбиселесте", но и финнам, которые создали сенсацию во втором туре, а в заключительном одолели Южную Корею.

Отметим, что из группы A в плей-офф вышли Иран и Тунис. В группе F, в которой выступает Украина, торжествовала Бельгия, которая разбила еще и Алжир. А в группе H Сербия уничтожила Бразилию (3:0), однако селесао все еще претендуют на выход в плей-офф при условии победы Китая над Чехией (у бразильцев 6 очков, у чехов – 3, а у китайцев – 0).

