Евгений Жук точно может занести себе в актив квалификационный цикл на футзальный чемпионат Европы 2026 года.

Форвард сборной Украины с 9 голами выиграл гонку бомбардиров отбора. Вторым финишировал словак Томаш Драговски, который отстал всего на один точный удар.

УЕФА отказал футзальной сборной Украины в минуте молчания – игроки обоих соперников организовали ее во время матча

Сборная Украины в целом стала второй самой результативной командой квалификации. "Сине-желтые" настреляли соперникам 37 голов, столько же у Испании, а впереди только Франция (41). Следует отметить и Николая Микитюка, который с 5 результативными передачами вошел в топ-5 ассистентов.

Напомним, финальная часть Евро-2026 по футзалу состоится с 20 января по 7 февраля следующего года. 16 команд сойдутся на паркетах в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).