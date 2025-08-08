В документе, который подводит итоги деятельности за второй квартал текущего года, сообщается, что доходы Формулы-1 составили 1,34 миллиарда долларов, информирует Crash.net. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом операционная прибыль Liberty Media выросла более чем вдвое.

Основной доход Формулы-1 в размере 1,03 миллиарда долларов составляют поступления от промоутеров, спонсоров и продажи прав на трансляции. В 2024 году этот показатель составлял 739 миллионов долларов.

Якобы рост произошел из-за расширения календаря сезона. В этом году Формула-1 провела девять гонок в период с апреля по июнь. В том году их было восемь.

Операционная прибыль Формулы-1 до вычета износа и амортизации, ключевого показателя прибыли, выросла более чем вдвое: со 165 миллионов долларов до 369 миллионов долларов в годовом исчислении.

