"Не понимаю паники после Японии. Скучная Формула-1? Она всегда была такой. Иногда ты можешь посмотреть гонку 1986 года – и она будет замечательной. Один пит-стоп, а два болида впереди опережают третий на 45 секунд. Снимите свои розовые очки.

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Мы сейчас пытаемся увеличить количество обгонов, пит-стопов. Мы должны любить Формулу-1 такой, какой она есть. И еще, мне кажется, нужно меньше СМИ на этапах, меньше внимания.

Это не вина журналистов, но очень много пресс-конференций, общения с прессой. После каждой практики, после каждой сессии вопросы и вопросы, на которые отвечают 20 пилотов и все руководители. Мы говорим слишком много, слишком много внимания СМИ", – цитирует Алонсо Motorsport.

Напомним, следующий Гран-при состоится 13 апреля в Бахрейне.

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