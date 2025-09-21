Формула-1: победный дубль Ферстаппена, провал Пиастри, подиум для Сайнса
Завершился очередной этап чемпионата Формулы-1 – Гран-при Азербайджана. Результаты гонки – в этой новости на "Футбол 24+".
Формула-1, Гран-при Азербайджана, топ-3
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 51 круг
2. Джордж Рассел (Мерседес) +13.544
3. Карлос Сайнс (Уильямс) +18.239
Гран-при Азербайджана: Ферстаппен забрал поул, Пиастри разбил болид, красные флаги были символом квалификации
Ферстаппен из Ред Булл, который выиграл квалификацию, первым ушел со стартовой решетки и уверенно захватил лидерство. А вот позади него почти сразу разыгралась трагедия – Оскар Пиастри, лидер сезона, врезался в барьеры в пятом повороте первого круга и сошел с дистанции. На трассу выехала машина безопасности. Австралиец разбил свой болид и в квалификации, после чего команде пришлось заменить на машине шасси.
После такого старта гонки продолжились в, так сказать, рабочем режиме –Ферстаппен уверенно вел пелотон за собой, а дальше была локальная борьба за более высокую позицию. Она лучше удалась Джорджу Расселу из Мерседеса. Он с пятой стартовой позиции вышел на второе место. Карлос Сайнс откатился на третье место.
