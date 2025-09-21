Формула-1, Гран-при Азербайджана, топ-3

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 51 круг

2. Джордж Рассел (Мерседес) +13.544

3. Карлос Сайнс (Уильямс) +18.239

Гран-при Азербайджана: Ферстаппен забрал поул, Пиастри разбил болид, красные флаги были символом квалификации

Ферстаппен из Ред Булл, который выиграл квалификацию, первым ушел со стартовой решетки и уверенно захватил лидерство. А вот позади него почти сразу разыгралась трагедия – Оскар Пиастри, лидер сезона, врезался в барьеры в пятом повороте первого круга и сошел с дистанции. На трассу выехала машина безопасности. Австралиец разбил свой болид и в квалификации, после чего команде пришлось заменить на машине шасси.

Drama on the first lap!



Here's Piastri heading into the wall and out of the race #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

После такого старта гонки продолжились в, так сказать, рабочем режиме –Ферстаппен уверенно вел пелотон за собой, а дальше была локальная борьба за более высокую позицию. Она лучше удалась Джорджу Расселу из Мерседеса. Он с пятой стартовой позиции вышел на второе место. Карлос Сайнс откатился на третье место.

Исторический рекорд Формулы-1 установлен в Баку, а Ферстаппен догнал легендарного Сенну