Завершился 15-й этап Формулы-1 – Гран-при Нидерландов. Результаты гонки читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Топ-3:

1. Оскар Пиастри (Макларен) - 1:38:29.849

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1.271

3. Исак Аджар (Рэйсинг Буллз) +3.233

Оскар Пиастри одержал седьмую победу в сезоне,, триумфовав на трассе в Зандворте. Австралиец удерживал контроль над гонкой с первых кругов, сохранял дистанцию от соперников и уверенно довел заезд до победы.

Его напарник по Макларен Ландо Норрис вынужден был сойти с дистанции за восемь кругов до финиша – у болида возникли неожиданные технические проблемы, и машина загорелась. Это позволило Пиастри заработать 25 очков и увеличить отрыв в зачете сезона.

Второе место занял действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Голландец мощно стартовал и даже прошел Норриса, но на длинной дистанции не смог навязать борьбу более быстрому Макларену.

На подиум сенсационно поднялся Исак Аджар с Рэйсинг Буллз. Француз уверенно удержал позицию после квалификации и в итоге финишировал третьим, воспользовавшись сходом Норриса. Для молодого гонщика это самое большое достижение в Формуле-1.

Феррари пережила настоящий провал. Льюис Хэмилтон вылетел с трассы и разбил машину, вызвав сейфти-кар. Шарль Леклер впоследствии агрессивно атаковал Джорджа Расселла, после чего столкнулся с Андреа Антонелли. Итальянец признал вину, но для Феррари это не имело значения – оба пилота не завершили гонку.

