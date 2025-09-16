Гран-при со спринтерскими уик-эндами больше не стало.

Формула-1 назвала все этапы будущего сезона 2026 года, где состоятся спринтерские гонки.

Формула-1 может претерпеть серьезные изменения уже в 2027 году – промоутеры и пилоты давят на руководство

Заезды в формате спринтов состоятся на трассах в Китае, Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре. Впервые они будут проведены во время Гран-при Канады, Нидерландов и Сингапура.

Ранее сообщалось, что Формула-1 однозначно увеличит количество спринтов. Однако, было решено сохранить именно шесть спринтерских Гран-при, а увеличение их количества провести позже.

Ферстаппен вошел в историю Формулы-1 – установил бешеный рекорд