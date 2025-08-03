Завершился 14-й этап Формулы-1 – Гран-при Венгрии. Результаты гонки читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Накануне гонщик Феррари Шарль Леклер завоевал поул-позицию на квалификации. Пиастри и Норрис (оба из Макларен) начинали вторым и третьим соответственно.

Хэмилтон сорвался после провала квалификации в Венгрии: "Нужно менять пилота"

Ландо Норрис вырвался вперед на 23-м круге гонки. Фернандо Алонсо и Джордж Расселл попали в аварию – к счастью, без последствий для обоих.

LAP 25/70



Russell and Alonso make contact on the run down to Turn 2



Doesn't look like there's any damage #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/rZRiBEgxJR — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Оливер Берман (Хаас) был вынужден досрочно завершить гонку на 49-м круге из-за повреждения болида. А Пиастри через 2 круга вырвался на вторую позицию, опередив Шарля Леклера. В итоге, француз вообще не попал на пьедестал, пропустив вперед еще и Джорджа Расселла. Победителем стал Ландо Норрис, а Ферстаппен вообще упал на 9 позицию.