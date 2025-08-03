Формула 1: Норрис вырвал победу, авария Алонсо и Расселла, провал Леклера и Ферстаппена
Завершился 14-й этап Формулы-1 – Гран-при Венгрии. Результаты гонки читайте в этой новости на "Футбол 24+".
Накануне гонщик Феррари Шарль Леклер завоевал поул-позицию на квалификации. Пиастри и Норрис (оба из Макларен) начинали вторым и третьим соответственно.
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Ландо Норрис вырвался вперед на 23-м круге гонки. Фернандо Алонсо и Джордж Расселл попали в аварию – к счастью, без последствий для обоих.
Оливер Берман (Хаас) был вынужден досрочно завершить гонку на 49-м круге из-за повреждения болида. А Пиастри через 2 круга вырвался на вторую позицию, опередив Шарля Леклера. В итоге, француз вообще не попал на пьедестал, пропустив вперед еще и Джорджа Расселла. Победителем стал Ландо Норрис, а Ферстаппен вообще упал на 9 позицию.