Уже в сезоне 2027 года в Формуле-1 может появиться большее количество спринтерских гонок, сообщает Motorsport.

По информации источника, положительные отзывы фанатов и гонщиков заставили руководство серии задуматься над увеличением количества спринтов до десяти в год.

"Должен сказать, что, кроме некоторых старших ярых фанатов, все хотят спринтерских уикендов. Промоутеры настаивают на таком формате, и теперь пилоты также заинтересованы в этом. Я немного провоцирую, но свободные тренировки привлекают суперспециалистов. Люди, которые хотят увидеть больше действия, предпочитают спринтерский уикенд. С пятницы есть много чего, что можно обсудить и прокомментировать, есть квалификационная сессия, но я понимаю, что это должно стать частью культуры Формулы-1", – сказал президент Ф-1 Стефано Доменикали.

Напомним, спринты появились в королевских автогонках в 2021 году. В первых двух сезонах происходило по три такие гонки в год. Но, начиная с 2023 года, их количество возросло до шести в год.

