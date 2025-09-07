Формула-1. Гран-при Италии. Топ-3:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Ландо Норрис (Макларен) +19.207

3. Оскар Пиастри (Макларен) +21.351

Гран-при Италии: Ферстаппен с рекордом круга забрал сенсационный поул в Монце

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен с рекордом круга выиграл поул на трассе в Монце и первым ушел со старта основной гонки. Именно между ним, а также Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри из Макларена развернулась борьба на победу.

Победителем стал Ферстаппен, которому удался дубль – победа в квалификации и в гонке. Оба Макларена финишировали за нидерландцем – сначала Норрис, а затем Пиастри, который на 49-м круге пропустил партнера вперед.

Сразу за топ-3 расположились Шарль Леклер, Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из Астон Мартин досрочно завершил гонку. Он заехал в боксы из-за поломки подвески, а вот Нико Хюлькенберг из Заубера из-за технических проблем вообще не смог стартовать.

Ферстаппен вошел в историю Формулы-1 – установил бешеный рекорд