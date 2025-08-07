Ястремская стала победительницей номинации "лучший удар месяца в июле", сообщает WTA.

Даяна отметилась эффектным форхендом в матче 1/16 финала турнира в Гамбурге против Юле Нимайер. Тогда украинка победила представительницу Германии со счетом 6:4, 6:4.

По итогам голосования Даяна Ястремская опередила Лоис Буассон, Винус Уильямс, Жиль Тайхман, Эмму Радукану, Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай, Марию Боузкову и Майю Джойнт. Ястремская стала уже третьей украинкой, которая побеждала в номинации "лучший удар месяца" в 2025 году. Ранее это удавалось Марте Костюк в марте и Элине Свитолиной в апреле.

A full-stretch, no-doubt forehand laser ‍



Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6 — wta (@WTA) August 7, 2025

