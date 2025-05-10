Состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ 2024/25. Результат и отчет об играх читайте в этой новости "Футбол 24".

Плей-офф НХЛ 2024/25

Флорида – Торонто – 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: Барков, 07:35, Райнгарт, 24:13, Верхейге, 25:17, Гаджович, 35:07, Маршан, 75:27 – Найз, 00:23, Таварес, 05:57, 22:52 бол., Райлли, 50:56.

Торонто ведет в серии 2:1

Виннипег – Даллас – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0 1:0)

Шайбы: Виларди, 03:35 бол., Элерс, 07:07, Лаури, 31:02, Элерс, 56:20 пустые ворота.

Счет в серии ничейный – 1:1

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Клуб Флорида на домашней Амерант Банк Арена в третьем матче серии с Торонто добился волевой победы в овертайме и сократил общий счет – 2:1.

Героем поединка стал Брэд Маршан – автор победной шайбы для Пантерз на 16-й минуте овертайма.

В ночь на 12 мая Флорида и Торонто встретятся в четвертый раз.

Виннипег на льду родной арены Канада Лайф-центр не заметил сопротивления со стороны Далласа и одержал комфортную победу 4:0. Счет в серии стал ничейным – 1:1.

За Джест дублем отметился Николай Элерс, который набрал в сумме три очка (2+1). Также стоит отметить клиншит голкипера Виннипега Коннора Хеллебайка (22 броска).

В Далласе в ночь на 12 мая команды проведут третью встречу.

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