Флорида переиграла Торонто в овертайме, Виннипег не заметил Даллас – плей-офф НХЛ
Состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ 2024/25. Результат и отчет об играх читайте в этой новости "Футбол 24".
Плей-офф НХЛ 2024/25
Флорида – Торонто – 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: Барков, 07:35, Райнгарт, 24:13, Верхейге, 25:17, Гаджович, 35:07, Маршан, 75:27 – Найз, 00:23, Таварес, 05:57, 22:52 бол., Райлли, 50:56.
Торонто ведет в серии 2:1
Виннипег – Даллас – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0 1:0)
Шайбы: Виларди, 03:35 бол., Элерс, 07:07, Лаури, 31:02, Элерс, 56:20 пустые ворота.
Счет в серии ничейный – 1:1
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Клуб Флорида на домашней Амерант Банк Арена в третьем матче серии с Торонто добился волевой победы в овертайме и сократил общий счет – 2:1.
Героем поединка стал Брэд Маршан – автор победной шайбы для Пантерз на 16-й минуте овертайма.
В ночь на 12 мая Флорида и Торонто встретятся в четвертый раз.
Виннипег на льду родной арены Канада Лайф-центр не заметил сопротивления со стороны Далласа и одержал комфортную победу 4:0. Счет в серии стал ничейным – 1:1.
За Джест дублем отметился Николай Элерс, который набрал в сумме три очка (2+1). Также стоит отметить клиншит голкипера Виннипега Коннора Хеллебайка (22 броска).
В Далласе в ночь на 12 мая команды проведут третью встречу.
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