"Огромный привет Александру Усику. Он сегодня провел фантастический бой против Даниэля Дюбуа. Они вышли на настоящую рубку, поэтому поздравляю обоих.

Усик после победы над Дюбуа составил список потенциальных следующих соперников – три фамилии

Но Александр Усик знает, что есть один человек, который может его победить. Я уже делал это дважды, и весь мир это знает. Меня нае**ли. Но я принял это как мужчина. Вот я – не тусуюсь на каких-то боксерских шоу. Я вышел на пробежку, вернулся домой. Я сделал свое дело и снова стал собой.

Я – тот самый. Я – чертов спартанец. И хоть что бы кто не говорил – я выиграл те бои. Гарантированно. На 100 процентов. Есть только один настоящий мужчина. Давай", – плел Фьюри, делая пробежку посреди ночи.

Напомним, "Цыганский король" в течение 2024 года дважды проигрывал Усику единогласным решением судей. После этого 36-летний Фьюри заявил о завершении карьеры, но, похоже, в очередной раз нарушит свое обещание, рассчитывая на денежную трилогию с украинским чемпионом.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона