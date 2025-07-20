Фьюри выдал абсурдный комментарий после боя Усика против Дюбуа: "Я дважды побеждал Александра, весь мир это знает"
Тайсон Фьюри выступил в фирменной эпатажной манере, комментируя победу Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа.
"Огромный привет Александру Усику. Он сегодня провел фантастический бой против Даниэля Дюбуа. Они вышли на настоящую рубку, поэтому поздравляю обоих.
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Но Александр Усик знает, что есть один человек, который может его победить. Я уже делал это дважды, и весь мир это знает. Меня нае**ли. Но я принял это как мужчина. Вот я – не тусуюсь на каких-то боксерских шоу. Я вышел на пробежку, вернулся домой. Я сделал свое дело и снова стал собой.
Я – тот самый. Я – чертов спартанец. И хоть что бы кто не говорил – я выиграл те бои. Гарантированно. На 100 процентов. Есть только один настоящий мужчина. Давай", – плел Фьюри, делая пробежку посреди ночи.
Напомним, "Цыганский король" в течение 2024 года дважды проигрывал Усику единогласным решением судей. После этого 36-летний Фьюри заявил о завершении карьеры, но, похоже, в очередной раз нарушит свое обещание, рассчитывая на денежную трилогию с украинским чемпионом.
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