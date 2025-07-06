Британский боксер Тайсон Фьюри побывал на мероприятии от IBA, главой которой является россиянин Умар Кремлев. После этого британец начал репостить сообщения с российским следом.

Фьюри стал главным гостем недавнего вечера бокса, который проводила IBA в Турции. На событие, кроме Тайсона, приехали такие именитые боксеры как Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Миллер, Шеннон Бриггс.

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После этого в Instagram британца появился репост сообщения о том, что третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в России. А дальше еще больший зашквар – пост о том, что российский диктатор Владимир Путин в декабре 2024 года запретил строительство Сатанистского храма.

Добавим, что Фьюри прекрасно знает о российском вторжении в Украину. Так, Тайсон объяснял свои поражения Усику "политическим подтекстом".

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