Перед боем Александра Усика и Даниэля Дюбуа в соцсетях завирусился видеоролик с Тайсоном Фьюри.

Украинский болельщик Марьян Пициль в своем TikTok выложил видео, в котором с флагом Украины шел в Лондоне, когда позади него проходил британский хевивейт Тайсон Фьюри.

Фьюри зашкварился репостом поста о Путине

Боксер увидел украинца, подошел и воскликнул: "Вива Украина!" Интересно, что только недавно Фьюри подыгрывал россиянам, в частности, встретившись с президентом IBA Умаром Кремлевым, а также репостил сообщения, в которых прославлялись действия Путина и РПЦ.

Стоит добавить, что видеоролик уже набрал почти 400 тысяч просмотров за сутки. А поединок-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца нокаутом в 5 раунде.

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