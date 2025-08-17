Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о победе Мозеса Итаумы над Диллианом Уайтом.

Накануне Мозес Итаума (13-0, 11 КО) победил Диллиана Уайта (31-4, 21 КО), отправив того в нокаут еще в первом раунде.

"Вот он – будущее бокса. Говорю это уже годами", – написал Тайсон Фьюри в своем Instagram об Итауме.

Добавим, что 20-летний боксер уже озвучил претензии на титул WBO, которым владеет Александр Усик. Первым претендентом на чемпионский пояс является новозеландец Джозеф Паркер.

