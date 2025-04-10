"Я разговаривал с ним на прошлой неделе – он действительно счастлив. Очень счастлив. Ему немного скучно, но он все равно был в хорошем настроении. Кажется, на выходных он был на дне рождения и немного выпил пива.

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Собирается ли он снова драться? Он на пенсии. Возможно, ему сейчас немного скучно, но это нормально. Тайсон просто наслаждается жизнью, бегает каждый день. Он очень хорошо выглядит: загорелый, подтянутый. Я был очень удивлен, когда увидел его. Обычно Фьюри ест желейки и сладости, но на этот раз ничего подобного. Он придерживается диеты", – поделился Браун в комментарии iFL TV.

Напомним, в январе 36-летний Фьюри объявил о завершении карьеры, перед этим потерпев два поражения от Александра Усика. Ранее "Цыганский король" уже делал похожие заявления, но потом менял решение.