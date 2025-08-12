"Я также хотел бы снова увидеть Джареда Андерсона, "молодого большого малыша". Что ж, для меня он самый талантливый тяжеловес в мире. Да, его недавно нокаутировал Баколе, поэтому таланта иногда просто недостаточно, когда тебя бросают в бои, к которым ты не готов", – приводит слова Фьюри SecondsOut.

Добавим, что Джареда Андерсона некоторое время считали одним из самых перспективных бойцов хевивейта, однако в августе 2024 года он досрочно проиграл Мартину Баколе.

В феврале Андерсон победил по очкам малоизвестного Мариоса Коллиаса, после чего появились слухи о возможном бое Джареда против другого американца Джарелла Миллера. Впрочем, недавно Миллер заявил, что Андерсон отказался от боя из-за отсутствия мотивации. Сообщалось, что Джарелл Миллер взамен встретится с Майклом Хантером.

