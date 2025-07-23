Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри признался, что не готов выходить в ринг против двух топовых бойцов.

"Сейчас я открыт для предложений. Я не собираюсь делать никаких возвращений в этом году. Это факт. А в следующем году великий Фьюри устроит грандиозный камбэк.

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Мне исполнится 37 лет примерно через три недели. Со всеми этими молодыми ребятами, поднимающимися, будет трудно, но я верю, что все еще могу устроить несколько очень хороших вечеров.

Есть ли кто-то, с кем я не готов сражаться? Агит Кабаел и Джозеф Паркер! Они оба отличные ребята, и они оба будущие чемпионы мира в тяжелом весе. Паркер уже был чемпионом ранее, поэтому знает, о чем идет речь. Я желаю им всего наилучшего, но я не буду драться ни с одним из них ни за какие деньги, потому что за некоторые вещи не стоит бороться", – цитирует Фьюри The Mirror.

Напомним, ранее Тайсон анонсировал третий бой с Александром Усиком, а украинец намекнул, что не против трилогии с британцем.

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